شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «عفت القاضي» شهيد «سجن طرة» على مدرسة وشارع بمسقط رأسه بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على اطلاق اسم الشهيد مقدم شرطة «محمد عفت القاضى» على مدرسة سرس الليان الجديدة للتعليم الأساسي، وكذا أحد شوارع المدينة، بالتنسيق مع رئيس المدينة وبناء على رغبة والد الشهيد.

كان الشهيد محمد عفت القاضي قد استشهد أثناء تصديه لمحاولة هروب متهمين إرهابيين بسجن طرة صادر ضدهم أحكام بالإعدام، وذلك تخليداً لذكراه ودوره الوطني، وما قدمه من تضحية غالية ودماء ذكية سالت على أرض الوطن .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم وتحقيق رغبة الأسرة في إطلاق اسمه تخليداً لذكراه، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية.

كان محافظ المنوفية ومدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية قد شاركا في توديع الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بسرس الليان، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، مشيراً إلى أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي نحو بناء وطننا.

جدير بالذكر أن الشهيد الرائد محمد عفت القاضي ضابط مباحث سجن شديد الحراسة بطرة خريج كلية الشرطة دفعة 2007، ويبلغ من العمر 34 عاماً متزوج ولديه طفلتين وله أخ وحيد حاصل على ماجستير حقوق، ويشهد أهالي المدينة بسمعته الطيبة وكرم أخلاق وتفانيه في العمل .

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