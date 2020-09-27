أخبار مصر | مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية اليوم الأحد، إن جمهورية مصر العربية، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ" وناشدت وزارة الخارجية في بيان لها، الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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