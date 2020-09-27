مصر | على مساحة 10 قيراط.. إخماد حريق إندلع بقطعة أرض زراعية في أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر على مساحة 10 قيراط.. إخماد حريق إندلع بقطعة أرض زراعية في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب بقطعة أرض زراعية، بمركز أوسيم شمال المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحريق اندلع في "مخلفات قش أرز وقصب" بقطعة أرض على مساحة 10 قيراط، إثر إلقاء عقب سيجارة مشتعل.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض زراعية مجاورة لعدد من المنازل بمركز أوسيم شمال المحافظة.

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دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات وتمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت محاولات القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.