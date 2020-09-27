مصر | على مساحة 10 قيراط.. إخماد حريق إندلع بقطعة أرض زراعية في أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر على مساحة 10 قيراط.. إخماد حريق إندلع بقطعة أرض زراعية في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحريق اندلع في "مخلفات قش أرز وقصب" بقطعة أرض على مساحة 10 قيراط، إثر إلقاء عقب سيجارة مشتعل.
تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض زراعية مجاورة لعدد من المنازل بمركز أوسيم شمال المحافظة.
دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات وتمدد النيران إلى باقي المجاورات.
وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت محاولات القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.
وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.