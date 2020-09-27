مصر | 6 سيارات إطفاء لإخماد نيران قطعة أرض زراعية بأوسيم (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 سيارات إطفاء لإخماد نيران قطعة أرض زراعية بأوسيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشر الخليج 365 اللقطات الأولى لموقع إندلاع النيران بقطعة أرض زراعية مجاورة لعدد من المنازل بمركز أوسيم شمال الجيزة، هذا ويواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

واندلع حريق هائل في قطعة أرض زراعية، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض زراعية مجاورة لعدد من المنازل بمركز أوسيم شمال المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات وتمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجار محاولات القوات للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.