مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "كوبونات الغاز"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "كوبونات الغاز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

طالبت نيابة التبين و15 مايو، مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة طالب جامعي لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، بمدينة مايو، أثناء هروبه بعد ضبطه يمارس الجنس مع خالته، وإرسال تقرير منفصل عن سبب الوفاة للوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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اعترافات ديلر الوراق بإتجاره في مخدر الموت

باشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة الوراق،حيث اعترف أنه قام بتحويل مسكنه إلى مخزن لإخفاء المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، مشيرا إلى اعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بالمنطقة.

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لسماع أقوال علي مصيلحي.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "كوبونات الغاز"

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز" لجلسة 27 أكتوبر المقبل لسماع شهادة الدكتور علي مصيلحي وآخرين.

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النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 68 طفلا متهما بالمشاركة في أحداث الشغب الأخيرة

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل ثمانية وستين طفلا من المتهمين في القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيقات "نيابة أمن الدولة العليا" بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.

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مجلس الدولة ينقذ مستقبل طالب الشرطة السارق من الفصل

وقعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم "، جزاء الرسوب عامين علي طالب بكلية الشرطة للعام الدراسي ٢٠١٢ ٢٠١٣، قام بسرقة هاتف محمول من ضابط، وحافظة نقود بها ١٥٠٠ جنيه، وآخرى بها ٥٠٠ جنيه، وألغت المحكمة قرار فصله، وأعادته لاستكمال دراسته بعد قضاء العقوبة، وبذلك منحته المحكمة فرصة جديدة للنجاة بدلًا من ضياع مستقبله.

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مصدر أمني ينفي استحداث قطاع الأحوال المدنية لغرامات جديدة

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

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