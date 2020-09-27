مطران شبرا الخيمة يفتتح كنيسة الأنبا موسى الأسود (صور) 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس السائح وسط فرحة عيد الصليب بحضور عدد من أبناء الكنيسة. وقام نيافة الأنبا مرقس أثناء صلوات القداس الإلهى بترقية الأباء إلى نعمة القمصية وهم القس مرقوريوس دميان كاهن كنيسة مارجرجس قليوب البلد، والقس أغاثون رزق كاهن كنيسة أبومقار شبرا الخيمة، والقس سلوانس رسمى كاهن كنيسة الأنبا موسى الأسود والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس، والقس بافلوس توفيق كاهن كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس. مطران شبرا الخيمة يفتتح كنيسة الأنبا موسى الأسود مطران شبرا الخيمة يفتتح كنيسة الأنبا موسى الأسود مطران شبرا الخيمة يفتتح كنيسة الأنبا موسى الأسود الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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