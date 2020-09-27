شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التكنولوجية تواصل تلقى طلب التصالح على مخالفات البناء العشوائى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية في المحافظات، الأحد، طلبات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائى.

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقبال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لـ ٩٣ ألفا و٣٧٨ طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائى، بنطاق المحافظة حتى ٢٦ من سبتمبر الجارى، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون.

وأكد المحافظ أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفورى، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشحيع المواطنين للتقدم بملف التصالح، للتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، مطالبا المواطنين بسرعة التقدم إلى مجالس المدن والبدء في إجراءات التصالح قبل انتهاء العمل بالقانون الذي تم مده إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وناشد المواطنين مجددا بسرعة التقدم بطلبات التصالح والسير في إجراءاته والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة، وأشار إلى وجود مساهمات من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم غير القادرين ومساعدتهم على سداد نسبة الـ 25 % مقدم جدية التصالح، والتركيز على الفئة محدودة الدخل ذات المساحات الأقل من 100 مترا.

وأعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن التصالح وتقنين الأوضاع لصالح المواطن بالدرجة الأولى، وأنه سيتم بشكل فورى بعد انتهاء المدة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التقدم للتصالح بشأنها.

وفى الأقصر، أعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، أن المركز التكنولوجى بالمدينة يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح «صحصاح» أن عدد المتقدمين حتى الآن للتصالح بلغ أكثر من ١٢٠٠ طلب تصالح بنسبة تصل إلى ٧٥ % من إجمالى المخالفات.

وفى البحيرة، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء إلى 173 ألف طلب تصالح، وبلغت رسوم جدية التصالح التي تم تحصيلها 660 مليون جنيه، بحسب تصريحات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وأكدت المهندسة منال عبدالمنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية وإخطارها بكل التعليمات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية بخصوص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.

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وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين، بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة نهاية أكتوبر المقبل.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح والتخفيضات الجديدة التي أقرتها المحافظة مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تم تسلمها 153 ألفا و915 طلب تصالح كما تم تحصيل 866 مليونا و636 ألف جنيه.

وفى 6 أكتوبر، بالجيزة، واصلت المراكز التكنولوجية في كلا من جهاز مدينتى أكتوبر وزايد بالإضافة إلى حدائق أكتوبر تلقي طلبات التصالح .

وقال هشام عنان رئيس لجنة التصالحات بجهاز مدينة 6 أكتوبر إن الجهاز يتلقى عشرات الطلبات كل يوم للنظر فيها موضحا أن هناك لجان متخصصة للنظر في هذه الطلبات.