شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه شرب رئيسية مغذية لمنطقتي الباسل ومساكن المثلث بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت عناصر الصيانه بهيئة قناة السويس من إصلاح كسر ماسورة مياه شرب رئيسية مغذية لمنطقتي الباسل ومساكن المثلث جاء ذلك في اطار المتابعة الميدانية للمرافق العامة بنطاق الحي ورصد قسم المرافق بالادارة الهندسية بالحي كسر ماسورة وتدفق المياه للشوارع المحيطة وجاري كسح المكان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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