شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديًا صحيًا بالمحافظة بتكلفة 8 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، ناديًا صحيًا بمنطقة كورنيش النيل بسوهاج، يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الصعيد، بإجمالي تكاليف تبلغ 8 ملايين جنيه.

وأشاد الوزير، بتجهيزات النادي المقام على مساحة 1000 متر مربع، وجرى الإنتهاء من إقامته وتجهيزه في أواخر العام الماضي، وكذلك أشاد بالإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» داخل النادي، في ظل عودة النشاط الرياضي والأندية الصحية.

وتفقد وزير الرياضة، النادي الصحي وما به من غرف للتدريب الجماعي، وغرف تغيير الملابس، وساونا وجاكوزي، وغرفة للتدليك، وعيادة مجهزة بجهاز ضغط وقياس السكر، ونسبة الأكسجين بالدم، وجهاز تخليل، مؤكدًا أن إفتتاح النادي يأتي في إطار دعم الوزارة لانتشار الأندية الصحية بمختلف المحافظات، والعمل على البناء الصحي السليم للجسم.

وقال المدير التنفيذي للنادي، إن النادى يشمل أجهزة وأماكن لمستويات المبتدئين، والمستوي المتوسط، والمحترفين.

وزير الشباب ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بالمحافظة بتكلفة 8 ملايين جنيه