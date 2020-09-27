شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية ينجح في خلو المخطاف الخارجي من السفن.. ويبدأ تطبيق منظومة الدخول الفوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، وصول عدد السفن بمنطقة الانتظار بالميناء إلى الرقم (صفر)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الميناء، إذ نجح ميناء الإسكندرية للمرة الأولى في خلو المخطاف الخارجي من السفن، ويبدأ تطبيق منظومة JIT (الدخول الفوري للسفن).

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء حقق إنجازًا جديدًا وغير مسبوق بالوصول إلى عدد سفن الانتظار بالمخطاف الخارجي إلى «زيرو».

وأشاد «شاهين» بالدور الذي قام به المختصين في الميناء، وبالتعاون الذي أبدته الجهات المعنية الأخري مما انعكس على سرعة معدلات الأداء بالأرصفة، مشيرًا إلى أن العمل بالنظم الآلية والمتابعة على أرض الواقع، وميكنة الإجراءات ساهم كثيراً في سرعة صرف البضائع وتحقيق معدلات شحن وتفريغ أعلى.

وكانت الهيئة قد نفذت مؤخرًا خططًا دفعت لتحقيق معدلات شحن وتفريغ قاربت العالمية، وأصدرت عدة قرارات مهمه منها القرار رقم 632 لسنة 2020 بشأن معدلات شحن وتفريغ البضائع مما أدى إلى زيادة معدل دوران السفن بالميناء والوصول إلى زيرو إنتظار.

وأعلن الربان طارق شاهين أن الميناء سيبدأ تطبيق نظام «JIT «Just In Time أو (الدخول الفوري للسفن) وقت وصولها منطقة المخطاف الخارجي في خطوة سعت إليها الميناء منذ فترة للنهوض بالميناء.

وأضاف شاهين أن الميناء يسعي إلى تسجيل أعلى المعدلات، وتقليل مدة بقاء السفن، وتقليل عدد الإجراءات والتكلفة بما يضمن تحقيق تقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الموانئ.

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من ناحية أخرى، طالب «شاهين» مجتمع الميناء بالتعاون لتطبيق نظام (J I T)، كما دعى إلى التنسيق مع الجمارك واللجوء إلى الإفراج المسبق عن البضائع لزيادة معدلات دورات السفن بالميناء واستمرار تطبيق هذا النظام .