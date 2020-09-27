شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن متابعتها ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم «ناجورنو-كاراباخ»، وناشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة «مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.