شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن متابعتها ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم «ناجورنو-كاراباخ»، وناشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.
وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة «مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
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