شكرا لقرائتكم خبر عن «مع أم ضد عودة الشيشة؟».. وزارة الإعلام تستطلع رأي المواطنين عبر بـ«فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت وزارة الإعلام بعمل استطلاع رأي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، حول قرار عودة الشيشة. وقالت الوزارة: «الحكومة: لا نية لعودة الشيشة.. والدولة لديها خطة للتعامل مع الكورونا.. شاركنا برأيك هل أنت مع أم ضد؟» وطالبت الوزارة متابعي الصفحة أن يشاركون بأرائهن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مع أم ضد عودة الشيشة؟».. وزارة الإعلام تستطلع رأي المواطنين عبر بـ«فيس بوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.