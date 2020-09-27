شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات العام الجامعي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة أسوان اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد على، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب على جميع عمداء الكليات باتخاذ كل الاستعدادات الوقائية والإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والعاملين بالجامعة والقيام بتعقيم كل المنشآت التعليمية من مدرجات ومعامل وقاعات الدرس ومكاتب إدارية ووسائل المواصلات والنقل بالجامعة وتم تعقيم ورش المدن الجامعية وتجهيزها بكل سبل الرعاية لجميع الطلاب مع التاكيد على عدم زياده المصروفات عن العام الماضي.

وأضاف غلاب خلال المجلس أنه تم عمل منصات إلكترونية بالجامعة، وقد اكتسبت الجامعة خبرات تعليمية في مجال التعلم عن بعد، بعد توقف الدراسة في العام المنقضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وسوف يتم هذا العام طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات مزج تجربة التعليم عن بعد والتعليم الهجين من خلال المنصات الإلكترونية وتقليل نسبة الحضور للكليات النظرية.

وتم خلال الاجتماع منح بعض الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراه لعدد من الدارسين بمختلف كليات الجامعة.