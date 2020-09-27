شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد سفارة جمهورية مالاوي لبحث التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، وفد سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة لبحث التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بينهما .

يضم الوفد كارولين سى اس بونالى موسى، سفيرة دولة مالاوي بالقاهرة، وجين كادزاكومانجا المستشار الثقافي والتربوي للسفارة .

تناول اللقاء مناقشة سبل زيادة عدد الطلاب من مالاوي للدارسة في جامعة المنصورة، مع قيام مكتب العلاقات الدولية بالتنسيق مع السفارة للترويج لبرامج الدراسة الجامعية والدراسات العليا التي تقدمها جامعة المنصورة .

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، أن جامعة المنصورة مهتمة بفتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي مع كل الجامعات الأفريقية في اطار توجه الدولة لتعميق الشراكة والتعاون مع الدول الافريقية.

وأعربت سفيرة مالاوي عن سعادتها لزيارة جامعة المنصورة العريقة، وتطلعها إلى إتاحة المجال لباحثي وطلاب دولة مالاوي للدراسة داخل جامعة المنصورة كونها الأولي على الجامعات المصرية في أحدث تصنيف للتايمز للعام الثاني على التوالي

حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على ادارة الوافدين، الدكتور محمد الرفاعى مدير مكتب العلاقات الدولية، وسحر العراقى مدير ادارة الوافدين .

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جامعة المنصورة تستقبل وفد جامعة مالاوى

جامعة المنصورة تستقبل وفد جامعة مالاوى

جامعة المنصورة تستقبل وفد جامعة مالاوى