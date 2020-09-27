شكرا لقرائتكم خبر عن ماري صبحي مديراً لإداره المستشفيات بصحه السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور أحمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس بتكليف الدكتوره مارى صبحى اخصائى جراحه عامه لتولى منصب مدير اداره المستشفيات بالمديريه وقد أكد الدكتور سامح شكرى مدير عام الطب العلاجى بالمديريه على كفاءه الدكتوره مارى في مجال عملها حيث كانت تشغل منصب مديره لإداره الامراض المعديه والتطعيمات بقطاع الطب الوقائى وكانت الاداره تحقق اعلى نسب لمعدلات التطعيم والترصد للامراض المعديه لمحافظه السويس على مدار عده سنوات . متمنيا التوفيق لجميع العاملين والارتقاء بالخدمه الطبيه داخل المستشفيات التابعه لوزاره الصحه بمحافظه السويس وبالتالى رفع مستوى الخدمه الطبيه لأهالى السويس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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