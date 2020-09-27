شكرا لقرائتكم خبر عن «معًا لنبذ العنف والتطرف».. «ثقافة مطروح» يقدم ورش فنية وأمسيات شعرية أونلاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الھیئة العامة لقصور الثقافة تقدیم أنشطتھا الفنیة والثقافیة من خلال فرع ثقافة مطروح، حیث قدم كرم أبو الیزید محاضرة أونلاین لمكتبة سیدي عبدالرحمن بعنوان «معًا لنبذ العنف والتطرف» تحدث من خلالھا عن الرحمة التي حث علیھا القرآن الكریم في آیاته ووصف بھا الله تعالى الرسول «ص» والصحابة كما وصى علیھا الرسول الكریم وحرص على نشر الرحمة والحب وحسن المعاملة بین المسلمین والیھود في المدینة، واستعان المحاضر بعدد من الآیات الكریمة والأحادیث النبویة التي تؤكد قیمة الرحمة وتحث علیھا.

قدم بیت ثقافة سیوة محاضرة بعنوان «التسامح في الفكر الإسلامي» أونلاین محمد أبوالقاسم، وتحدث من خلالھا عن دعوة الإسلام للتسامح، والتي طبقھا الرسول «ص» بشكل عملي في كل أفعاله وسلوكیات وأعطى المحاضر أكثر من مثال للتسامح بین الرسول والصحابة وكذلك تسامح الرسول مع من أراد إیذائه من الكفار وتغاضیه عن المعاملة السیئة ومقابلتھا بالحسنى.

قدمت الفنانة نھلة عبدالفتاح ورشة فنية بقصر ثقافة مطروح بعنوان «التشكیل باستخدام الخیوط الملونة» واستخدمت من خلالھا مجموعة متنوعة من الخیوط الملونة في عمل انسیلات جمیلة من الألوان المختلفة ومزجھا مع بعضھا، كما قدم كورال الأطفال بمطروح الموھبة فرح السید، وقامت بغناء أغاني جمیلة من تراث أغاني الأطفال.

قدم نادي أدب مطروح أمسیة شعریة ألقاھا كل من الشاعر عبدالرحمن حجاب، والشاعر یاسر الغایش، وألقى الشاعران من خلالھا مجموعة ممیزة من قصائدھما العامیة والفصحى.