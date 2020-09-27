شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتابع عينات التعبئة والتغليف لمنتجات مدينة سانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، عرض من المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، بمقر مكتبه بمدينة شرم الشيخ، وأشارت إلى العينات التي تم تصنيعها لتغليف وتعبئة منتجات مدينة سانت كاترين، والتي تم تزويدها بعلامة تجارية جديدة، ومميزة، خاصة بمنتجات المدينة، والتي تعكس هوية المدينة وتاريخها وطبيعتها، ما يميز منتجاتها عن غيرها من المنتجات المماثلة.

وتتنوع منتجات مدينة سانت كاترين ما بين أعشاب وزيوت طبية وعطرية ومنتجات زراعية تتميز بجودة عالية والأحجار المباركة والأعمال اليدوية البدوية والتراثية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسين قد كلَّف الحكومة بتطوير مدينة سانت كاترين لما يتناسب مع قدسية تلك المدينة التي تجلي فيها رب العزة على نبي الله موسى.

وتشتهر مدينة سانت كاترين بالأعشاب الطبية والعطرية والمشغولات اليدوية ومشروع فن سيناء المشغولات التراثية.