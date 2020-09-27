شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الوادي الجديد»: تحويل 180 فدان ري بالغمر إلى حديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، اليوم الأحد، منطقة العمل في بئر البستان التي يتم بها تحويل مساحة 180 فدان ري بالغمر إلى ري حديث، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نحو التطوير وتحديث نظم الري القديمة والإتجاه للطرق الحديثة ترشيدًا لاستهلاك مياه الري.

وقال إن ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارتي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري لتطوير وتحديث نظم الري بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بتحويل مساحة 175 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وأضاف أن المنطقة التي يجري العمل بها سيتم إنشاء شبكات ري بالتنقيط على مساحة 140 فدان، وري بالرش على مساحة 40 فدان أخرى، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بمعاونة أساتذة بمعهد بحوث الأراضي والمياه، ومعهد بحوث الإرشاد ووحدة التطوير.