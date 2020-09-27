شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير العام يتفقد مركز السويس الاستكشافي استعدادا للافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة جولة تفقدية لمركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا رافقه خلالها محمود الفولي مديرعام مديرية التربية والتعليم وخالد سعد مدير المركزالاستكشافي وعدد من القيادات التعليمية للوقوف على آخرالاستعدادات بالمركزبعد أعمال التطويروالتجهيزات التي تمت بالقاعات العلمية المتعددة والحاسب الآلي والمنطقة الترفيهية وماكيت الطائرة العلمية .

وفي الجولة كلف السكرتير العام مدير عام التربية والتعليم بسرعة استكمال التجهيزات بالمركز وتلافي الملاحظات استعداداً لافتتاحه أمام طلبة المدارس والجامعات وأبناء السويس مشيراً إلى أن المركز سيكون منارة علمية ومكمل للعملية التعليمية والتثقيفية للمراحل المختلفة واكتشاف المواهب العملية والتعليمية.

وفي إطار آخر كلف اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام رئيس حي السويس وجهاز التجميل وفريق الطوارئ بجهاز النظافة بالقيام بأعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بالمركز.

رافق السكرتير العام خلال الجولة أمل إبراهيم رئيس حي السويس وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق وأشرف سليمان مدير فريق الطوارئ بجهازالنظافة وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس ورضا عبود نائب مديرجهاز التجميل والمهندس إبراهيم عبدالله رئيس مجلس أمناء التعليم وعدد من قيادات التربية والتعليم.