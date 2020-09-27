شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل عددا من بائعي حلوى المولد ويأمر بتوفير موقع لمنتجاتهم بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عدد من بائعي حلوى المولد النبوى الشريف بمكتبه بالديوان العام وذلك عقب شكواهم أثناء جولته الأخيرة بمركز ومدينة الباجور والذين يتضررون من عدم إقامة الشوادر وعدم تخصيص موقع مناسب لعرض منتجاتهم بمناسبة الأحتفال بالمولد النبوى الشريف .

يأتى هذا في إطار التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع لشكواهم ووضع الحلول المتاحة في أسرع وقت ممكن، وعلى الفور أصدر محافظ المنوفية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة الباجور بتوفير موقع مناسب بجوار ميدان الباجور لبيع منتجاتهم مع مراعاة تحقيق السيولة المرورية وكذا التنسيق الكامل مع الوحدة المحلية بما لا يخالف القواعد والقوانين وذلك لحين توفير موقع دائم يقام بشكل حضاري ومتميز.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية بضرورة تكثيف حملات المرور على محلات وشوادر الحلوى وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين .