مصر | الحماية المدنية تؤمن أعمال إصلاحات تسرب غاز من ماسورة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تؤمن أعمال إصلاحات تسرب غاز من ماسورة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتين إطفاء لتأمين عمليات إصلاح كسر بماسورة غاز بشارع عبد الرازق السنهوري فى مدينة نصر.

وتلقت غرفة علميات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تسرب غاز من ماسورة في مدينة نصر، وعلى الفور تم انتقال سيارات الإطفاء، وذلك لحين الانتهاء من عمليات إصلاح الكسر، وتأمين أعمال الإصلاحات حتى انتهائها.

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قررت نيابة روض الفرج، حبس متهمين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لإنتحالهما صفة رجال شرطة وإستيقاف المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم بروض الفرج، وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.

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يذكر أن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج من ضبط شخصين، وبحوزتهما (طبنجة صوت - مبلغ مالى).. حال قيامهما بإستيقاف وتفتيش إثنين من المواطنين بدائرة القسم والإستيلاء منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما عقب إيهامهما بأنهما رجال شرطة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة

وأقر أحدهما بحيازته للطبنجة المضبوطة بحوزته بقصد إنتحال صفة رجل شرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.