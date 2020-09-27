مصر | مجلس الدولة ينقذ مستقبل طالب الشرطة السارق من الفصل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة ينقذ مستقبل طالب الشرطة السارق من الفصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم "، جزاء الرسوب عامين علي طالب بكلية الشرطة للعام الدراسي ٢٠١٢ ٢٠١٣، قام بسرقة هاتف محمول من ضابط، وحافظة نقود بها ١٥٠٠ جنيه، وآخرى بها ٥٠٠ جنيه، وألغت المحكمة قرار فصله، وأعادته لاستكمال دراسته بعد قضاء العقوبة، وبذلك منحته المحكمة فرصة جديدة للنجاة بدلًا من ضياع مستقبله.

وثبت للمحكمة، أن الطالب كان مُقيدًا بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة في العام الدراسي 20122013 وتم إحالته إلى المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة لمخالفته لقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري، وذلك لقيامه عام ٢٠١٣ بسرقة الهاتف المحمول وحافظة نقود بها مبلغ 1500جنيه وكارنيه شرطه وبطاقة رقم قومي وكارت فيزا وكارنيه نادي ورخصة قياده ملك (الضابط بمديرية امن المنيا )، بأن غافله وفتح دولاب ملابسه بغرفة الملابس بالنادي الصحي (الجيم ) بنادي ضباط الشرطة بالجزيرة، كما استخدم كارت الفيزا الخاص بالرائد المذكور في شراء سماعة من راديو شاك قيمتها 313 جنيه واجراء تحويل رصيد مكالمات لهاتفه بمبلغ 200 جنيه ولسداد مبلغ 200 جنيه لشركة لينك اون لاين.

وأضافت المحكمة، أنه وفي ذات المكان – وبذات الاسلوب – قان بسرقة حافظة نقود بها مبلغ 500 جنيه ملك ملازم أول، وحكمت المحكمة العسكرية عام ٢٠١٣ بإدانة الطاعن في المخالفات المنسوبة إليه وبمُجازاته عنها بعقوبة الفصل من الكلية.

وكشفت الأوراق تنبئ صحة الواقعة المنسوبة للطاعن، بحكم المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة، ويعد ذلك مخالفة تخل بقواعد الضبط والربط في صرح تعليمي شأنه الانضباط والحزم، الامر الذي يقتضي مجازاة الطالب عنها، إلا أن بلوغ الجزاء الموقع عليه جراء هذه المخالفة أشد الجزاءات قسوة بفصله من الكلية والإطاحة بمستقبله إنما يمثل غلوًا في تقدير الجزاء لا سيما وأن من الجزاءات المُقررة ما يحقق الشدة والحزم وفي ذات الوقت يتيح أمام الطالب.

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ونظرًا لحداثة عمره ـ يجب منحه فرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم، حيث إن العقوبة إنما شرعت للتقويم والتهذيب في المقام الأول.

وإضافت المحكمة، أن الفصل من الكلية لا يكون إلا في الحالات التي لا يجدي معها الإصلاح، ولم يتبين سبق ارتكاب الطاعن لأية مخالفات جسيمة طوال مدة دراسته بالكلية، ومن ثم يكون ما اقترفه من جريمة السرقة، لا يُمثل مسلكًا طبيعيًا في حياته، وإنما هو مجرد عثرة وأن إقالته من مثل تلك العثرة لا يكون بإقصائه نهائيًا من الكلية.

ورأت المحكمة، أن قرار فصله مغالي في الجزاء مما تقضي بإلغاؤه، والاكتفاء بمُجازاة الطاعن بعقوبة الحرمان من التقدم للامتحان في المواد الشرطية دورين واعتبار الحرمان بمثابة رسوب،وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لاستكمال دراسته بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة.

والمحكمة وهي تسطر هذا القضاء ارادت ان تفسح الطريق امام الطاعن ليعود الي المسار الصحيح وليعتبر مما جري له وحفاظا علي مستقبله ومنحه فرصة جديدة للنجاة مما كان ينتظره من مصير الضياع.

واستندت المحكمة، على أن " الجريمة الانضباطية تتمثل في ارتكاب الطالب سلوكًا يتعارض مع كونه طالبًا بكلية الشرطة وباعتباره سيكون ضابطًا يرعى الأمن والنظام ويحافظ على الأخلاق والآداب العامة مما يقتضي أن تكون علاقاته قائمة على الثقة والاستقامة والنزاهة والاطمئنان.

