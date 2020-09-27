مصر | مجلس الدولة يبدأ تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يبدأ تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدرجة الأولى"، تلقي الطعون الانتخابية من المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة للوطنية للانتخابات وتم قبولها، ولكن لم يدرج أسمائهم بكشوف المرشحين، كما تتلقي الطعون على استبعاد بعض المقبول أوراق ترشحهم وإدراج أسمائهم بكشوف المرشحين، وذلك عقب غلق باب الترشح أول أمس.

وأقام أشرف أحمد سامي المتقدم بأوراق ترشحه بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، أول دعوى قضائية شق عاجل ضد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وطالب بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والمتضمن رفض قبول أوراق ترشحه، وما يترتب علي ذاك من أثار أهمها قبول أوراقه الرسمية، ومنحه الرمز الانتخابي، وإدراج إسمه في كشوف المرشحين لانتخابات لس النواب المزمع اجرائها يوم ٢٤-٢٥ أكتوبر.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق وحريات " برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى، تعقد جلسة خاصة مسائية للنظر في ٥ طعون انتخابية علي عدم تلقي أوراق انتخابات بعض المتقدمين، ودعوى وقف انتخابات مجلس النواب.