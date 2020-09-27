مصر | حبس عصابة الشرطة المزيفة بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عصابة الشرطة المزيفة بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة روض الفرج، حبس متهمين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لإنتحالهما صفة رجال شرطة وإستيقاف المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم بروض الفرج، وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.

يذكر أن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج من ضبط شخصين، وبحوزتهما (طبنجة صوت - مبلغ مالى).. حال قيامهما بإستيقاف وتفتيش إثنين من المواطنين بدائرة القسم والإستيلاء منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما عقب إيهامهما بأنهما رجال شرطة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة

وأقر أحدهما بحيازته للطبنجة المضبوطة بحوزته بقصد إنتحال صفة رجل شرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.