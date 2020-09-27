مصر | تأجيل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة لـ18 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة لـ18 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى القضائية، المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة لجلسة 18 أكتوبر المقبل للاطلاع.

وشملت القائمة كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، كما تضمنت كلا من الدكتور محمد البلتاجي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ومحمد طه وهدان وأحمد دياب الديب ووزير التموين الأسبق باسم عودة ومحسن راضي ومحمود زناتي ورزق عمارة وبليغ النجار وإيهاب سلامة، ومحمد عبد الراضي عبود وأمير سويدان وصلاح القاضي وحسام أبو بكر وخالد نصار وهشام عجمي وحازم فاروق وأيمن هدهد وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.