أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ناديا صحيًا بمنطقة كورنيش سوهاج والمقام علي مساحة 1000 متر.

و أثنى وزير الرياضة علي تجهيزات النادي الصحي الذي يعد الأول من نوعه بمحافظات الصعيد والمقام علي مساحة 1000 متر بتكلفة 8 مليون جنيه وتم الانتهاء من إنشاؤه أواخر 2019

وتفقد وزير الرياضة النادي الصحي وما به من غرف للتدريب الجماعي وغرف تغيير الملابس وساونا وجاكوزي وجهاز تخليل مكونات الحين وغرفة للتدليك وعيادة مجهزة بجهاز ضغط وقياس السكر ونسبة الأكسجين بالدم.

وأشاد "صبحي" بالاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في ظل عودة النشاط الرياضي والأندية الصحية.

يأتي ذلك في إطار دعم الوزارة لانتشار الأندية الصحية بمختلف المحافظات، والعمل علي البناء الصحي السليم للجسم.