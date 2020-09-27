أخبار مصر | شيخ الأزهر يوصي سفير مصر في هولندا برفع مستوى التعاون العلمي والثقافي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يوصي سفير مصر في هولندا برفع مستوى التعاون العلمي والثقافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم بمشيخة الأزهر، السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر الجديد في هولندا.

وأوصى فضيلة الإمام الأكبر السفير عبدالقادر بالعمل على رفع مستوى التعاون العلمي بين مصر وهولندا، وأن الأزهر يستقبل كل عام طلاب من هولندا في مختلف المراحل التعليمية، وكان لدينا أكثر من 40 طالبًا في العام الماضي، ومستعدون لزيادة التعاون والتبادل العلمي والثقافي الذي يخدم تلاقي الثقافات وتنوع المصادر العلمية وخدمة البحث العلمي، وتدريب الأئمة على كيفية التعامل مع القضايا والإشكالات المعاصرة من خلال أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.

من جابنه، عبر السفير حاتم عبدالقادر عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر وهولندا، والاستفادة من خبرات الأزهر الشريف ومكانته العالمية وخطابه المعتدل الذي يعزز ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر ويرسخ لمفهوم المواطنة.