شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام: «السلام والأمن» أحد محاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الدولة للإعلام، إن «السلام والأمن» أحد محاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

وحددت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم الأحد، عدة أهداف منها، ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام، وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ولفتت الوزارة إلى أن مبادرة «تنمية» تم إطلاقها من قِبل وزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع كل من «وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية» و«وزارة البيئة» و«وزارة الشباب والرياضة»، بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للسلام، حيث تم الإعلان عن مسابقة تتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه للتسجيل عبر الرابط للمبادرات الفردية / الجماعية والإعلاميين: https://bit.ly/35yWpm4، وللتسجيل عبر الرابط للشركات ومنظمات المجتمع المدنى:

https://bit.ly/32sOrJi

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