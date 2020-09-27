شكرا لقرائتكم خبر عن «خطوة».. مبادرة لفتيات دمياط لتصنيع المشغولات اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مجموعة من الفتيات والشباب في محافظة دمياط أقاموا معرضا لمنتجات أصحاب المشغولات اليدوية «هاند ميد» شارك فيه خريجى كليات الفنون التطبيقية والتربية النوعية بمشاركة اكثر من 100 عارض وعارضة من أصحاب الحرف اليدوية وتتجه العديد من الفتيات لتشكيل «هاند ميد»، أو ما يسمى بالمشغولات اليدوية بأشكال وتصاميم متنوعة، ومن اللافت أن هؤلاء الفتيات يقبلن على تنفيذ هذه القطع بحب وحماس شديدين.

زهراء أشرف شطا منسق المعرض تقول: مبادرة خطوة واحد يتبعها عدة معارض تحمل نفس الاسم خطوة اثنين وخطوة ثلاثة ويمنح المعرض المشاركين فرصة عرض وتسويق أعمالهم اليدوية مجانا.

وأضافت: نتوقع ان يزيد عدد العارضات خلال المعارض المقبلة بمشاركة فتيات وشباب من أصحاب الحرف اليدوية الذين يقدمون أعمالهم من ملابس واكسسوار ومصنوعات يدوية وتابلوهات ومفروشات يأتي ذلك بالإضافة إلى مشغولات الطباعة والرسم على القماش والكروشية والرسم بالخيوط والاكسسوارات التراثية والجلود وغيرها.

وأكدت مريم موسي أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك المعروفة لدعم الفتيات والشباب من خلال تقديم قروض شخصية لتمويل تلك الاعمال لانهم مجموعة من الشباب لا يمتلكون سجل تجارى أو رخصة صناعية أو حتى محلات.

وأضافت أن الفتيات المشاركات في المعرض يقومون بتصنيع تلك المشغولات في منازلهن ولا يمتلكون أي ورش أو وحدات صناعية

وواصلت مريم عصام الحلواني: قطع «الهاند ميد» تعكس شخصية الفتاة التي تقوم بتنفيذها، والتي تعتمد بالأساس على الذوق والحسّ الفني والابتكار والإبداع، كما أنها وسيلة فعّالة لتفريغ الطاقة السلبية، حيث تزيد من إحساسها بذاتها ومدى قدرتها على الإنتاج والإبداع.

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