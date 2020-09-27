شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يوجه باستبدال صناديق القمامة المتهالكة بأخرى سليمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، السكرتير العام بتشكيل لجان للمرور على الشوارع والميادين لمتابعة أعمال النظافة ومراجعة صناديق القمامة واستبدال الصناديق المتهالكة بصناديق سليمة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم منظومة النظافة بالأحياء بأجهزة ومعدات النظافة المطلوبة لرفع كفاءة المنظومة والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام، والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير عام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء.
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