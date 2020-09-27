شكرا لقرائتكم خبر عن كشف ملابسات سرقة منتجات بترولية من خطي بنزين وسولار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع وحدة مباحث بني مزار، والأمن العام، برئاسة اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، في كشف ملابسات قيام مجهولين بسرقة منتجات بترولية بخطي بترول بنزين 80 وسولار بعزبة الخطيب بالقرية الثانية التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي العزيمة بدائرة مركز بني مزار.

تم القبض على تشكيل عصابي يضم 7 أشخاص من بعض محافظات الجمهورية، قاموا باستأجر منزل بقرية صندفا بمركز بني مزار، وقاموا بتركيب محبس بخط التدفيع، والحصول على كميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء.

تم إحالة المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد أحمد الحيني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بالشروع في سرقة منتجات بترولية بخطي بترول بنزين 80 وسولار بعزبة الخطيب بالقرية الثانية التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي العزيمة بدائرة المركز.

انتقل فريق من العميد محمد خيري، رئيس مباحث التموين والعميد أحمد الحيني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، ومحمد السيد، رئيس مركز سمالوط، وتبين وجود خط 12 بوصة واصل من محطة محافظة القاهرة «التبين» إلى محافظة سوهاج، كما تبين أن محاولة السرقة عن طريق قيام الجناة بتركيب محبس بالخط المار بأرض ملك شخص يدعى بيري أمين حسن.

تم التحفظ على الموقع والتحري على مرتكبي الواقعة والقبض عليهم.

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تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.