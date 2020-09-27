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شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب بنها: وضع اللمسات النهائيه لدخول الجودة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها برؤساء الأقسام ووكلاء الكليه ومسؤولي وحدة الجوده حيث تم وضع اللمسات النهائية المتعلقة بزيارة فريق الجودة واطلع «القاضي» على جميع ملفات الجوده التي من خلالها ستحصل الكليه على الجوده وتم تلافي كافة الملاحظات وتعديلها من خلال اللجنه المشكله لذلك
وأكد عميد الكليه اننا مستعدون الان لزيارة فريق الجوده مشيرا إلى ضرورة العمل كيد واحدة من رؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس وموظفين من أجل تفعيل هذه الزيارة بنجاح مثمنًا الجهود المبذولة من قبل القائمين على ذلك.
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