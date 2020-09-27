اجتماع بطب بنها لبحث الاستعداد لزيارة لجنة الجودة والاعتماد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، الأحد، اجتماعا مع رؤساء الاقسام ووحدة ضمان الجودة بالكلية بحضور وكلاء الكلية وخبراء الجودة بالكلية.

تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة بشأن الإستعداد لزيارة لجنة الجودة والاعتماد، وبحث كافة الموضوعات المتعلقة بشكل مثمر لوضع اللمسات النهائية.

وأشار العميد الكلية إلى ضرورة العمل على قلب رجل واحد من رؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس وموظفين من أجل تفعيل هذه الزيارة بنجاح، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل القائمين على ذلك.

اجتماع بطب بنها لبحث الإستعداد لزيارة لجنة الجودة

اجتماع بطب بنها لبحث الإستعداد لزيارة لجنة الجودة

اجتماع بطب بنها لبحث الإستعداد لزيارة لجنة الجودة

اجتماع بطب بنها لبحث الإستعداد لزيارة لجنة الجودة

اجتماع بطب بنها لبحث الإستعداد لزيارة لجنة الجودة