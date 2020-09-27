شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، حملاتها اليومية لرفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف، وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.

وفى هذا الاطار، تابع نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق أبوحماد، ورفع السفوحة وإزالة تجمعات القمامة من أمام ميدان الزراعة وقرية الشوبك والمخزنجى، والطاهرة وأبوالأخضر وعلى الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس، وتم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق، وعلى محور آخر تم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بشكل دوري، وتم استكمال عملية صيانة الأعمدة الكهربائية وتركيب كشافات بشارع عزبة القصالى طريق الشيخ حماد.

كما تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة، المتمثلة في المدفن الصحي بالخطارة، وكذا مصنع تدوير القمامة والنقطة الوسيطة بالغار، حيث تم إجراء الصيانة اللازمة للمعدات بمواقع العمل، فضلا عن دك وتسوية الخلية لسهولة التفريغ والحفاظ على المعدات.

فيما تابع المهندس وجيه صدقي سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، حملة النظافة بشوارع ديرب نجم في الفترة الصباحية، ورفع كافة التراكمات والسفوحات من الطريق بداية من المداخل الرئيسية، ورش الطريق وري المسطحات الخضراء وغسيل الأشجار والتلتورات، ورفع تجمعات القمامة من الصناديق والشوارع الجانبية وتخصيص سيارات الحملة الميكانيكية للمرور بشوارع المدينة.

كما قاد المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بمجلس المدينة، حملات مكثفة لإزالة أي إشغال مخالف، وشملت الحملة شارع جمال عبدالناصر، وأمام مسجد الكويتية وميدان الشيخ عبدالحليم محمود، كما قامت إدارة تحسين البيئة بالفترة المسائية بمجلس المدينة وبالمعدات الثقيلة، برفع تراكمات القمامة من عدد من المناطق بمناطق المجارى وأبوقورة وأنس بن مالك والمركز الطبى، وبجوار الإدارة التعليمية الجديدة.

وقامت الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا، بمتابعة النظافة والتجميل في نطاق المركز، حيث تم رفع المخلفات والتراكمات من شوارع المدينة ونقلها للنقطة الوسيطة، تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة بواسطة قسمي تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بمدينة ههيا.

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