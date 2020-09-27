شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رصف وتطوير شارع النيل بالجيزة بطول 6 كيلومتر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارع النيل بطول ٦ كم بداية، من ميدان الجيزة، وحتي ميدان الكيت كات، وذلك بالتعاون مع وزارة الطرق والنقل .

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية، وذات الطابع السياحي والتي تدهورت حالته من طبقه رصف وجزيرة وسطي ورصيف مشاه ومسطحات خضراء، لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مروري هام ويشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة. أشار المحافظ بأن أعمال التطوير تهدف إلى توحيد النسق العام للشارع والحفاظ على الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخرى .

ولفت المحافظ، إلى أن الأعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحي بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات والقطاع السكني بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتي نفق الجلاء ومن المقرر الإنتهاء من الاعمال خلال ٣ شهور.

وأوضح محافظ الجيزة أن الشارع سيصل إلى ٤ حارات في كل إتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات، وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحي مؤهل للمشاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاه، وتدعيم الجزيرة الوسطي، وجانبي الطريق بالاشجار والنخيل، وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إناره ديكوريه، لتعطي للشارع لمسة حضارية، والتي يمكن أن تستغل في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في اعمال الصيانه للشارع بالإضافة إلى أنه سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات، يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة على كورنيش النيل، وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع. بالإضافة إلى استغلال المساحات المهملة، والغير مستغلة أسفل كوبري 6 أكتوبر في إنشاء منطقه خدمات للمواطنين وتخصيص أماكن إنتظار وإنشاء مقاعد وإستراحات ومحطات للإتوبيس.

وأكد المحافظ على الشركة المنفذة بالبدء في الأعمال وتنفيذها بأعلي المعايير والمواصفات مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد. كما كلف المحافظ الشركة المنفذة بتنفيذ نموذج مبدئي حوالي ٢٠٠ م تطوير شامل على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة، مشيراً بأنه سيتم إستلام الأعمال من خلال لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة.

وأكد راشد بأن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير كافة المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية إلى المناطق الأثرية والمزارات السياحية، وذلك بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية والغير مخططة .

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أعمال تطوير شارع النيل

أعمال تطوير شارع النيل