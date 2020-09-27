شكرا لقرائتكم خبر عن «قنوات النيل المتخصصة» تستعد للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إن القنوات استعدت للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث تقدم نايل لايف، الثلاثاء 6 أكتوبر بث مباشر من خلال برنامجي نهارك سعيد، وصفحة جديدة عن انتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى عرض فيلم الطريق إلى إيلات ومسلسل حرب الجواسيس.

وتعرض قناة نايل سينما أفلام أيام السادات، والعمر لحظةن وحكايات الغريب، وحلقة من برنامج أكشن عن فيلم الممر.

أما قناة العائلة فتقدم عدة أفلام تسجيلية بعنوان «أيام لا تنسى» للمشير أحمد اسماعيل لصائد القادة وثعلب الصحراء.