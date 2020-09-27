شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية بقرية أسمنت في أبوقرقاص غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية غدا، الاثنين لقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص خلال يومي 28و29 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن جهود مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة«، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، مع صرف العلاج للمرضى بالمجان
وأشار أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة.
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