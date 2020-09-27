شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 71 مخالفة تموينية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حررت مديرية التموين بالمنيا، 71 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.
وقال محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 71 مخالفة تموينية، منها 70 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت ما بين (نقص وزن، عدم مطابقة للمواصفات، توقف عن العمل، وتصرف وتجميع، عدم وجود ميزان، ومخالفات اخري)، بالإضافة إلى مخالفة للبوتجاز في مجال المواد البترولية.
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