شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 6 سنوات لعامل شرع في قتل طفلتين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، لشروعه في قتل طفلتين بطريق الخطأ أثناء محاولته التعدي على أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد بتلقيه بلاغًا من «السيد. د. ح» 33 عامًا، بأنه أثناء جلوسه أمام مسكنه باغته «عصام. إ. الـ» 25 عامًا عامل، مطلقًا أعيرة نارية صوبه بسبب خلافات سابقة بينهما، إلا أنه أخطا إصابته وأصاب المجني عليهن «رودينا. د. ح»، و«لمار. ش. ع» واللاتي تصادف وجودهن بالمكان.

توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بالتوجه إلى مسكن المُبلغ وأطلق أعيرة نارية قاصدا قتله، لكنه أخطا وأصاب آخرين.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.