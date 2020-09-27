شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 258 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الحملات المرورية التي شنتها إدارة مرور اسوان من ضبط 258 مخالفة مرورية متنوعة. ففي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطي أقراص مخدرة حشيش وبانجو وتحرير 39 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 44 مخالفة وتحرير 50 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 49 حالة عدم قبول التصالح وتحرير 74 مخالفة متنوعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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