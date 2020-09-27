شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة «6 سنوات» مصرعها وأصيب 9 أشخاص آخرين بينهم طفلين في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي السريع بنطاق مركز وادى النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على الطريق الصحراوي السريع أمام الكوبري الدولي اتجاه الاسكندرية.

وأسفر الحادث عن وفاة «ندى .ع» 6 سنوات، وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى، وأصيب في الحادث والد الطفلة المتوفية و«عمرو .م» 34 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، وشقيقتها و«سلمى» 7 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة، و«محمد .ح» 19 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، كدمات وسحجات متفرقة، و«مروة .أ» 27 سنة، كدمات وسحجات متفرقة.

وأصيب في الحادث أيضًا «هبة .ح» 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«حسن .أ» 23 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، و«إنجي .ج» 30 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«حسن .م» 39 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، و«يوسف .م» 6 شهور سنة، كدمات وسحجات متفرقة، وجميع المصابين والمتوفية يقيمون بالإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الفحوصات والإسعافات الطبية اللازمة.