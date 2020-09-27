صقر يشكل لجان دائمه ويومية لرصد التعديات علي أراضي الدولة وإزالتها فورا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس رؤساء الاحياء بتشكيل لجان دائمة ويومية للمرورعلي الشوارع والميادين ورصد أي تعديات على الأراضي ومخالفات البناء وازالتها فورا، مؤكدا على رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة لمنظومة التصالح في مخالفات البناء بكل حي والتيسيرعلي المواطنين لانهاء اجراءات التصالح لتوفيق أوضاعهم. حضرالاجتماع كلا من مديري الادارات الهندسية بالاحياء ومديري التخطيط والمتابعة والاملاك الاميرية والزراعية وحماية املاك الدولة والشئون القانونية بالمحافظة وادارة المساحة والجهات المعنية. محافظ السويس: وحدة للمتغيرات المكانية لرصد أى مخالفات بنائية أوتعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بالسويس الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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