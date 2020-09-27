شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج تستعين بعرائس و«السلم والثعبان» لتوعية الأطفال بترشيد الاستهلاك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنشطة توعوية لرواد نقابة المهندسين بمدينة سوهاج، لحثهم على ضرورة ترشيد الإستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه جرى توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه شرب آمن ونظيف للمواطنين، وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب، والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، والإستخدام الآمن للصرف الصحى، ومخاطر القيسونات والفلاتر، والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية، لافتا إلى أنه جرى توعية الأطفال المرافقين لأسرهم من خلال الإستعانة بمسرح للعرائس، ولعبة «السلم والثعبان» والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب، منوها بأنه يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر الثقافة المائية، ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

مياه سوهاج تستعين بمسرح عرائس ولعبة "السلم والثعبان" لتوعية الأطفال بترشيد إستهلاك المياه

مياه سوهاج تستعين بمسرح عرائس ولعبة "السلم والثعبان" لتوعية الأطفال بترشيد إستهلاك المياه

مياه سوهاج تستعين بمسرح عرائس ولعبة "السلم والثعبان" لتوعية الأطفال بترشيد إستهلاك المياه

مياه سوهاج تستعين بمسرح عرائس ولعبة "السلم والثعبان" لتوعية الأطفال بترشيد إستهلاك المياه

مياه سوهاج تستعين بمسرح عرائس ولعبة "السلم والثعبان" لتوعية الأطفال بترشيد إستهلاك المياه