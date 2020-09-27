شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: شهادة لله.. سيسجل التاريخ بحروف من نور جهود السيسي لإنقاذ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من عملية إنقاذ شاملة للوطن إنما هو فضل وتوفيق من الله (عز وجل) لسيادته .

وأضاف جمعة في بيان " فلم تقف جهوده عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدي الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله (عز وجل) وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان .

وتابع : وخاض بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان ، واستعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة.