شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار في تعليم المنوفية استعدادا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية جولاته المفاجئة على دواوين الإدارات التعليمية والمدارس لمتابعة انضباط والتزام العاملين والوقوف على درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث بدأ سويد أولى جولاته بزيارة المدرسة الثانوية الفنية الفندقية بقويسنا وأشاد بمستوى النظافة بالمدرسة واطمئن على انتظام العاملين بها استعدادا للعام الدراسي الجديد.

بعدها تفقد سويد المدرسة الثانوية الفنية الزراعية بقويسنا وتفقد معامل المدرسة للإطمئنان على جاهزيتها وتفقد بعض الفصول الدراسية للوقوف على مستوى النظافة والتزام العاملين بالحضور وأتباعهم الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت ثالث جولات مدير تعليم المنوفية بتفقد بعض الأقسام الخارجية التابعة لديوان إدارة قويسنا التعليمية حيث اكد على سرعة الانتهاء تماما من توزيع المنهج والخطط الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد بانضباط.

وأنهى مدير المديرية جولاته بمتابعة العمل داخل ديوان الإدارة التعليمية بقويسنا رافقه خلالها مدير عام الاداره للإطمئنان على إلتزام العاملين بأماكن عملهم وأتباعهم الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تواجدهم داخل ديوان الادارة وتعاملهم مع المواطنين