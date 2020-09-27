شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء كشف علي العاملين بحي فيصل بالسويس للكشف المبكر عن الضغط والسكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر اعمالها في الكشف علي العاملين برئاسة حى فيصل بمحافظة السويس لليوم الثاني علي التوالي. حيث خضعت المهندسة فاتن ابراهيم رئيسة الحي للكشف هي وجميع العاملين والعاملات بالحي بهدف حمايتهم من الأمراض المزمنه وعلاجها مبكرا.

إجراء كشف علي العاملين بحي فيصل بالسويس للكشف المبكر عن الضغط والسكر الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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