مصر | اعترافات سائق توك توك وعاطل بإتجارهما بالعملات المزورة في الساحل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات سائق توك توك وعاطل بإتجارهما بالعملات المزورة في الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلي سائق توك توك وعاطل باعترافات تفصيلية أمام نيابة الساحل الجزئية بتهمة حيازتهم علي عملات مزورة، وقالوا أنهم يتاجرون في العملة منذ شهور ويقومون بترويجها علي عملائهما، نظرا لمكسبها المادي السريع.

وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "لا يمكنهما الإرشاد عنه " مقابل 600 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده: تمكن مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق توك توك وعاطل، مقيمان بمحافظة القليوبية حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك الأول بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما "100 ورقة مالية فئة 100 جنيه مصري"، بإجمالي مبلغ 10000 جنيه "مقلدين"، وبمواجهتهما إعترفا بالمضبوطات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة