مصر | إحالة عاطلين لقتلهما مسنا داخل جلسة صلح لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة عاطلين لقتلهما مسنا داخل جلسة صلح لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة حوادث حلوان الكلية، عاطلين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل مسن في مشاجرة داخل جلسة صلح للمحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين كان بينهما شجار بسبب خلافات سابقة وعندما حدد الأهالي في المنطقة جلسة صلح بينهما على خلفية مشاجرة قديمة، تجدد الخلاف ورفض أحدهما الصلح والاعتذار للطرف الثاني، وبمحاولة تلطيف الأمر تبين أن أحدهما بحوزته سلاح ناري استخرجه وأطلق النار مما أسفر عن إصابة أحد الحاضرين في الجلسة، ووفاته.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جثة شخص بأحد الشوارع.

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وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة المقتول، وبإجراء التحريات دلت على أنه أثناء قيام المجنى عليه بالصلح بين عائلتين نشبت مشاجرة بينهما، ونتج عنها إصابته ووفاته.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود ح"، "محمد ع"، وتم القبض عليهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.