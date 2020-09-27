مصر | حبس سائق لودر دهس طفلا أمام منزله في حلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس سائق لودر دهس طفلا أمام منزله في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان اليوم الأحد، حبس سائق "لودر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طفل وتسبب في وفاته، أثناء اللهو أمام منزله بمنطقة أطلس.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وتم التمكن من تحديد المتهم.

Advertisements

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، بلاغًا من والد طفل يدعى علي إيهاب علي، 4 سنوات، مفاده اكتشاف جثة نجله ملقاة بجانب الطريق أمام منزله عقب خروجه للهو، وتبين قيام سائق يدعى "فرج"، بدهس الطفل وحمله وألقاه بجانب الطريق وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.