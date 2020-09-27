مصر | ضبط تشكيل عصابي في سرقة بطاريات الخاصة بأبراج شبكات الهواتف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي في سرقة بطاريات الخاصة بأبراج شبكات الهواتف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة البطاريات الخاصة بتشغيل أبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولةبالوادى الجديد)

كان تبلغ لمركز شرطة باريس بمديرية أمن الوادى الجديد بإكتشاف سرقة عدد (98 بطارية "طاقة شمسية") الخاصين ببرجى تقوية لإحدى شركات الإتصالات بدائرة المركز.

فقد توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالوادى الجديد إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص (تاجر خردة – 5عاطلين – بائعيّن جائليًن، مُقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، جميعهم لهم معلومات جنائية)

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين نقل وبحوزتهم (سلاح نارى "فرد رصاص" وعدد من الطلقات - الأدوات المستخدمة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى يتزعمه الأول "تاجر الخردة" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات بطاريات الطاقة الشمسية بأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة مُتخذين من دائرة مركز شرطة باريس مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم السلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى.

كما أرشدوا عن عدد (4 بطاريات من المستولى عليهم)، وأضافوا بقيامهم بنقل باقى المسروقات إلى مخزن "خاص بزعيم التشكيل" بمدينة إسنا بالأقصر، جارى ضبط باقى المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابي لخطفهم طفل الهرم وطلب فدية مليون جنيه

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من ٧ أفراد، لخطفهم طفل ١٣ عامًا بمنطقة الهرم، لعلم ٢ من المتهمين بثراء والده فيما طلبوا فدية مليون جنيه.

Advertisements

وقرر المتهمان الأول والثاني خلال التحقيقات باتفاقهما على اختطاف المجني عليه للتحصل على الفدية لعلمهما بثراء والده نظرًا لسابقة عملهما بحراسة العقار سكنهم وتعامل والدة المجني عليه معهما لتوصيلها وأنجالها عقب عملهما كسائقين لسيارات أجرة.

وأضاف المتهمان بقيامهما بالاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما حيث قام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له وأصطحبه بسيارة ملاكي قيادة المتهم الرابع يستقلها بصحبته المتهمان الخامس والسادس واحتجزوه بمنزل المتهم الخامس وعقب ذلك قام المتهم السابع بالاتصال بوالدته ومساومتها على دفع الفدية ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا قاموا بإطلاق سراح المجني عليه.

وأرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول المستخدم في عملية المساومة بإلقائه من أعلى الطريق الدائري

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من ربة منزل، 33 سنة، تفيد بغياب نجلها طالب، عمره 13 سنة، وتلقيها اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مليون جنيه كفدية لإعادته.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل سائق، عمره 31 سنة، وشقيقته، 35 سنة، جزار، 35 سنة، مقيمين بدائرة قسم بولاق الدكرور، عامل، 25 سنة، شيف، 29 سنة، موظف 36 سنة، عامل 35 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.